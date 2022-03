Krieg in der Ukraine

„Stahlarbeiter für Frieden und Völkerfreundschaft gegen Krieg und Aufrüstung! Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter“

Der von Putin und der russischen Regierung begonnene Krieg in der Ukraine verängstigt viele Kollegen und ihre Familien. Die breite Mehrheit ist zu Recht gegen diesen Krieg und viele beteiligen sich an Demonstrationen und Spendensammlungen. Stoppt den Krieg in der Ukraine! Jetzt ist die internationale Arbeitereinheit gefragt! Die schon von Karl Marx entwickelte Losung: „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ ist das Gebot der Stunde.

Von Aus Kollegenzeitung „Stahlkocher“