Chemnitz

Subbotnik im Richard-Sorge-Gedenkpark

Während vor einigen Tagen eine bürgerschaftliche Initiative am Denkmal und Terrain der Kirchgemeinde St. Mattäus zur Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Gemeindemitglieder (Inschrift "Edelsaat wolle Edelfrucht") für Aufwertung sorgte, trafen sich Unterstützerinnen und Unterstützer, Sympathisantinnen und Sympathisanten des einzigen Erinnerungsortes an den Aufklärer der Roten Armee, Richard Sorge, in Sachsen zu einem Subbotnik (Russisch: “Субботник”) im Richard-Sorge-Gedenkpark auf dem Kassberg.

