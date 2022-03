Erklärung der Russischen Maoistischen Partei (RMP), Mitglied der ICOR, vom 3. März 2022

Thesen zum Krieg

Im aktuellen Konflikt vertritt die Russische Maoistische Partei (RMP) eine konsequente antikriegerische und antiimperialistische Haltung gegen die Kriegstreiber auf beiden Seiten (NATO / EU und Russland), gegen die imperialistische Aggression Russlands in der Ukraine (die berüchtigte "militärische Sonderoperation", die nicht einmal als Krieg bezeichnet werden darf), gegen den Bürgerkrieg in der Ukraine (zwischen der Ukraine und dem Donbass) in Form einer "antiterroristischen Operation" (ATO). (...)