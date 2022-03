Ukrainische Familien im Haus der Solidarität in Truckenthal angekommen

Hausleiterin Dagmar Kolkmann-Lutz schreibt in einer aktuellen Pressemitteilung: "Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität ist froh, dass bisher drei ukrainische Familien im

Ferienpark Thüringer Wald und im Haus der Solidarität in Truckental eine Unterkunft gefunden haben und weitere in den nächsten Tagen kommen werden. Wir freuen uns, dass Geflüchteten schnell geholfen werden kann, durch die Zusammenarbeit mit Freunden, Vereinen und Behörden. Die Flüchtlinge wurden herzlich von der Belegschaft und Gästen begrüßt und ein freundschaftliches Zusammenleben entwickelt sich.

Angesichts der Flüchtlingsströme ist es verwunderlich, das auf die großen Ferienanlagen in der Region nicht zurückgegriffen werden sollte. Im Ferienpark Thüringer Wald ist noch ausreichend Platz für weitere Flüchtlinge, egal aus welchem Land. Wir wünschen uns für alle eine unbürokratische und einfache Aufnahme.

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität trifft sich regelmäßig, um zu beraten und zu organisieren, wie wir vor Ort den Geflüchteten helfen, wie wir die Not in Flüchtlingslagern ändern und wie wir schon länger hier lebenden Menschen den Alltag erleichtern können. Jeder ist in diesem Kreis willkommen, der mit anpacken möchte. Wir bedanken uns bei allen, die uns bisher unterstützt haben und freuen uns auf eine weitere solidarische Zusammenarbeit.

i. A. Dagmar Kolkmann-Lutz