Wärmerekorde an Nord- und Südpol gleichzeitig

Sowohl in der Antarktis als auch in der Arktis ist es derzeit um mehrere Dutzend Grad wärmer als in dieser Jahreszeit üblich. So wurden auf der Forschungsstation Dome Concordia in der Ostantarktis vergangene Woche -12 Grad Celsius gemessen, 40 Grad über dem bisherigen Durchschnitt und die höchste überhaupt dort gemessene Temperatur. In der russischen Forschungsstation Wostok wurde mit etwas unter -17 Grad Celsius der bisherige Monatsrekord um 15 Grad übertroffen. Ähnliche Temperaturextreme werden derweil auch um den Nordpol gemessen, wo es teilweise 30 Grad wärmer ist als normal. zu Ende. Die gleichzeitigen Wärmerekorde an beiden Polen sind eine neue Entwicklung.