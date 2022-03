Tarifrunden im Jahr 2022

Aktuell laufen die Tarifauseinandersetzungen der IGBCE in der Chemischen Industrie, von ver.di für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im kommunalen Bereich, der Druckindustrie, sowie Versicherungen. Allen gemeinsam ist der Kampf der Gewerkschaften um Lohnerhöhungen und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Selbst die angesichts der explodierenden Teuerung ohnehin bescheidenden Lohnforderungen der Gewerkschaften stoßen aber bei den Unternehmer- und Kommunalverbänden auf heftigen Widerstand. Deshalb ist es genau richtig, dass ver.di für die Forderung nach Erhöhung der Gehälter des Sicherheitspersonals um mindestens einen Euro pro Stunde und einheitliche Tarifgruppen am 21. März bereits zum zweiten Warnstreik an acht deutschen Flughäfen aufgerufen hat. Mit durchschlagender Wirkung, nach dem abgewandelten Motto der Arbeiterbewegung: Wenn dein starker Arm es will, wird es am Flughafen still.

Zur Einstellung auf die weiteren Tarifauseinandersetzungen hier eine Aufstellung der Kündigungstermine der Tarifverträge und wieviel Beschäftigte davon betroffen sind.