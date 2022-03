Wunderwaffe Hyperschallrakete?

„Der Einsatz der Hyperschallrakete ist ein realer Test vor den Augen der Welt und ein Signal an die NATO: Mischt euch nicht ein, denn wir sind im Besitz von Waffen, gegen die ihr euch kaum verteidigen könnt“, sagte der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul der Zeitung Welt.“ (www.tagesschau.de, 21.3.2022). Sicher sind diese Waffen gefährlicher als klassische Cruise Missiles, die von modernen Flugabwehrraketen ziemlich zuverlässig abgeschossen werden können. Im Rote Fahne Magazin 25 /2020 schrieben Reinhard Funk / sr und ms in einem Artikel dazu: "Das neuimperialistische Russland entwickelte erstmals Hyperschallraketen, die mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit (also über 6000 Kilometer pro Stunde) fliegen und dabei noch steuer­bar sind. Sie sind von herkömmlichen Raketenabwehrsystemen nicht abzufangen, weil diese auf ballistische Raketen mit berechenbaren Flugbahnen ausgerichtet sind. Das kann die militärischen Kräfteverhältnisse in bestimmten Regionen abrupt verändern und führt zu einem neuen Rüstungswettlauf." (Mehr dazu hier)

Ein Leser schrieb im Jahr 2020 dazu an Rote Fahne News: " Hyperschallwaffen sind nicht wegen ihrer Reichweite von Bedeutung. Interkontinentalraketen haben die USA, Russland und China auf U-Booten stationiert, was jederzeit einen Gegenschlag bei eventuellen Angriffen mit Interkontinentalraketen ermöglicht. Am Kräfteverhältnis zwischen den Imperialisten ändert eine weitere Interkontinentalwaffe nichts wesentliches. Aber der Umkreisungsring der USA gegen China könnte durch Hyperschallwaffen weitgehend zerstört werden, wenn China technisch so weit ist, die Standorte exakt zu orten. Das Abfangen von Hyperschallwaffen ist derzeit nicht nur 'erschwert', sondern schlicht nicht möglich, weil sie nicht einer ballistischen Kurve folgen, die berechnet werden könnte und weil sie so schnell sind, dass nur Laserwaffen sie treffen könnten. Die gibt es aber noch nicht.

Wenn acht Prototypen der Hyperschallraketen 1,1 Milliarden Dollar kosten, dann klingt das viel. Aber eine Rakete für demnach 138 Millionen kann einen Flugzeugträger zerstören, der 13 Milliarden kostet, also fast das hundertfache, ohne die ca. 80 Flugzeuge an Bord zu rechnen, die mit untergehen würden. Es ist also eine 'billige' Waffe." (Mehr dazu hier)

Allerdings wird jetzt in den bürgerlichen Massenmedien so getan, das dass Putin-Regime im neuimperialistischen Russland eine Wunderwaffe habe. Das hat einzig den Zweck, weitere Aufrüstung gegen Russland zu fördern und zu fordern. Wachsamkeit bei den Meldungen der bürgerlichen Massenmedien ist weiterhin geboten.