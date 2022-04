27. März, der Tag, an dem Belutschistan seine Unabhängigkeit verlor

Einige Analysten bezeichnen das Volk der Belutschen wegen seines Säkularismus, seiner einzigartigen indoeuropäischen Sprache und seiner reichen Kultur als "Kurden Pakistans".

Seit 1948 hat das Volk der Belutschen immer für seine Freiheit gekämpft, und die pakistanische Armee hat die Unabhängigkeitsbewegung in der Vergangenheit mit brutaler Gewalt und systematischem Völkermord unterdrückt. In den frühen 2000er-Jahren begann die fünfte Unabhängigkeitsbewegung des Volkes von Belutschistan. General Pervez Musharraf, der damalige pakistanische Diktator, begann einen Krieg gegen unser Volk, und die Unterdrückung in Belutschistan hält immer noch an. Eine große Zahl von Menschen wurde intern vertrieben. Mehr als 20.000 Menschen wurden von den Sicherheitskräften verschleppt und gelten als verschwunden.

In Belutschistan sind mehrere Massengräber entdeckt worden. Tausende von Leichen von Aktivisten, Arbeitern, Hirten, Kindern, Frauen und Studenten wurden von pakistanischen Sicherheitskräften einfach auf die Straße geworfen! Internationale Journalisten und Medien sind in Belutschistan nicht zugelassen. Lokale Journalisten können nicht über Menschenrechtsverletzungen berichten, da in den vergangenen Jahren mehr als zwanzig belutschische Journalisten von der pakistanischen Armee wegen ihres ehrlichen Journalismus ermordet wurden.