Griechenland

Athener Gericht setzt Massenentlassungen der Larco-Bergleute aus

Seit 1985 kontrolliert der griechische Staat als Mehrheitseigner Larco. Larco beutet als inzwischen einziger Nickelproduzent in der EU die griechischen Vorräte an Nickel in verschiedenen Minen aus und verarbeitet sie zu industriellen Vorprodukten. Der Betrieb soll an Investoren verkauft, alle 1080 Arbeiter entlassen werden.

Iordanis Georgiou