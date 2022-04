Auch bei Omikron durchaus wirksam – große Unterschiede in der Testqualität

Die Tester kommen zu dem Ergebnis, dass diese Schnelltests grundsätzlich auch bei der Omikron-Variante relativ zuverlässige Ergebnisse liefern. Es gibt dazu auch kritische Veröffentlichungen, dass die Erkennungsrate geringer ist als bei anderen Corona-Varianten. Aber sie sind auf jeden Fall ein wichtiges Instrument gegen die Ausbreitung der Pandemie.

Allerdings ist die Qualität der Tests äußerst unterschiedlich. Die Zuverlässigkeit selbst der Tests, die als wirksam bezeichnet werden, weisen das Virus (genauer: das Virusprotein) zwischen etwas über 30 bis 100 % nach. Hier findet man die gesamte Liste. Es lohnt sich also, größten Wert darauf zu legen, möglichst optimale Tests zu verwenden.

Zwei der Tests wende wir selbst an und können sie empfehlen. Das ist einmal der aktuelle Testsieger des PEI, der „Guangdong Longsee Biomedical Co.,Inc. Longsee 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)“ - „Longsee“. Er erreicht beim PEI-Test eine 100%-ige Erkennungsrate, selbst bei niedriger Viruslast, was den Kriterien der PCR-Testes entspricht. Man kann ihn Online in Packungen von 25 Stück für ca. 2 Euro pro Test kaufen.

Der zweite Test ist der „Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)“ - "Green Spring“. Er kommt im Durchschnitt auf eine Erkennungsrate von 86%, liegt bei höherer Viruslast aber bei 95,7 bis 100%. Er wurde vom PEI noch nicht auf die Wirksamkeit gegen Omikron getestet, woran aber kein ernsthafter Zweifel besteht. Man kann ihn für ca. 1,50 Euro im Internet kaufen in 25er Packungen.

Beide Produkte sind an „Fachpersonal“ gerichtet. Man muss also großen Wert darauf legen, die Tests gewissenhaft und fachgerecht durchzuführen. Und natürlich darf man nicht so naiv sein, zu meinen, man könne auf keinen Fall infiziert sein, nachdem man sich getestet hat. Auf Maskentragen und Abstandsregel, wo nötig, muss man natürlich achten.

Wenn der Verdacht besteht, dass man eine Covid-19-Infektion hat - dieser Verdacht ergibt sich besonders aus der Symptomatik - dann muss man dem auf jeden Fall mit einem hochwertigem Test und - wenn Zweifel bleiben - mit einem PCR-Test nachgehen.