Beängstigende Eile bei der Aufrüstung Rumäniens

Das berichtet uns ein Kollege in der Pliensauvorstadt in Esslingen, wo viele Migranten aus Rumänien wohnen. Er will jetzt am Ostermarsch teilnehmen. Er ist gegen den Krieg, gegen den Angriff Russlands, „aber die NATO und die USA haben dazu gereizt“, fügt er hinzu.

Ein paar Tage später erzählt eine aus Rumänien stammende Schülerin, dass ihre Verwandten berichten, dass viele junge Leute und auch Ältere, so alt wie ihr Vater, eingezogen werden und zum Teil auch Angst davor haben. Und dass man überall Militärfahrzeuge sieht. Tatsächlich hat der Präsident Rumäniens, Klaus Johannis, trotz der Armut im Lande den Militärhaushalt von 2 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukt erhöht; es werden Millionen in den Ausbau der militärischen Infrastruktur gesteckt, und die NATO liefert bereits Kampfflugzeuge und Abfangjäger (Süddt. Zeitung, 30.3.22).