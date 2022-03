Belo Horizonte: Proteste von Lehr- und U-Bahn-Personal

Seit 9. März streiken in Belo Horizonte im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais Lehrerinnen und Lehrer für höhere Löhne. Seit längerem kämpfen und streiken U-Bahn-Beschäftigte in der Stadt gegen die Pläne der Stadtverwaltung, das kommunale Verkehrssystem zu privatisieren. Am vergangenen Freitag gab es einen heftigen Polizeieinsatz gegen 30 streikende Lehrerinnen und Lehrer, wobei es zu Verletzten und Festnahmen kam. Am Montag nun gingen Lehrer und U-Bahn-Beschäftigte gemeinsam auf die Straße und protestierten gegen die reaktionäre und repressive Politik der Stadt.