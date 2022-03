Bochum: Das Ostbad muss bleiben!

Die rot-grüne Ratsmehrheit will gegen den Willen der Bürger, vor allem der Jugendlichen und Kinder, das einzige Freibad in Langendreer schließen. Wir haben vor einigen Wochen bei unserer REBELL-AG ein Transparent gemalt und es natürlich zur Aktion mitgenommen. Als wir ankamen, lief die Anmelderin auf uns zu, wir dürften keine Partei- oder Organisationsfahnen zeigen. Wir nahmen unsere Fahne natürlich nicht runter, und da die Umstehenden diese undemokratische Vorgehensweise ebenso ablehnten, wurde sie kleinlaut und ließ uns in Ruhe. Es waren viel weniger Kinder und Jugendliche da als bei der letzen großen Demo, wir konnten trotzdem einige Flyer für das Pfingstjugendtreffen verteilen und haben Bekannte aus dem Wahlkampf wiedergetroffen. Wir werden uns an dem Kampf für die Erhaltung des Ostbad Langendreer weiterhin beteiligen.