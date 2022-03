Darmstadt, Bremen, Heilbronn: Die antikapitalistische Richtung stärkt sich

Gut 1000 Leute, vorwiegend Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten sowie junge Familien beteiligten sich am 25. März in Darmstadt an der Auftaktkundgebung auf dem Karolinenplatz und an der Demonstration durch die City. Leider war die Mobilisierung aus den Betrieben sehr gering.

Wir interviewten viele Leute, setzten das Rote Fahne Magazin, die letzte ZK-Erklärung und das Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel ein. Durchgehend wurde der Krieg Russlands abgelehnt, aber auch, dass die NATO in den Krieg eingreift, einen Dritten Weltkrieg provoziert und dass die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufgerüstet wird. Dass die NATO ein aggressives Militärbündnis ist, war vielen nicht klar. Eine ganze Reihe sahen die NATO als „Schutz“ und einzelne sogar als „aktiv für den Frieden“. Hier ist noch großer Klärungsbedarf. Gut fanden viele, dass Umweltbewegung und Friedensbewegung zusammenarbeiten.

Die antikapitalistische Richtung war stark vertreten. Viele stimmten zu, dass es nicht nur um das Klima gehen kann, sondern dass der Kapitalismus Mensch und Natur ausbeutet. Das Buch „Katastrophenalarm“ wurde vorgestellt und ein Exemplar wurde verkauft. Wir wurden uns oft einig, dass es nicht reicht, auf Öl und Gas zu verzichten, dass Kriege von den kapitalistischen Ländern, um weitere Rohstoffe, Märkte und militärische Einflussbereiche geführt werden. Trotz aller Enttäuschung und Kritik an der Ampel-Regierung und an den Grünen hoffen noch einige auf eine sozial-ökologische Transformation. Sie sind skeptisch, dass der Sozialismus erreichbar ist. Einzelne Kopien von Auszügen aus „Die Krise der der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ zu den Grünen wurden mit Interesse genommen. Für die kommende Montagsdemo und für die Widerstandskomitees des Jugendverbands REBELL gegen den imperialistischen Ukraine-Krieg wurde geworben.

In Bremen folgten etwa 3000 Menschen, darunter viele Jugendliche, dem Aufruf von Fridays for Future zum Globalen Klimastreik. Es waren auch etliche Organisationen vertreten, wie z. B. die Klimawerkstatt Bremen oder Greenpeace. Als einzige Partei war die MLPD sichtbar mit einem Transparent zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft vertreten. Vom Jugendverband REBELL gab es ein Pappschild mit der Losung "Rebellion gegen alle Kriegstreiber! Keine Abstriche am Umweltschutz! Echter Sozialismus!", welches auch fotografiert wurde und für das es "Daumen hoch" gab.

Während der Demo hörte man Parolen wie "Brecht die Macht von Banken und Konzernen!" und "Hoch die internationale Solidarität!". Auf der Abschlusskundgebung wurde in Redebeiträgen klar Stellung gegen die Wiederbelebungsabsichten in Sachen Atomkraft bezogen. Das Gleiche galt für die die Milliardensubvention der Bundeswehr, die – anstatt in der Rüstung verwendet zu werden - dringend u. a. in der Pflege und natürlich beim Umweltschutz benötigt würden. Es gab den Versuch, das Verteilen der Erklärung des Jugendverbands REBELL mit vorgeschobenen Gründen wie Corona-Schutzmaßnahmen zu verhindern. Das gelang aber nicht.

200 - davon die Hälfte jugendliche - Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in Heilbronn zum Klimastreiktag mit Auftakt- und Abschlusskundgebung und einer lautstarken Demonstration auf der Straße. Antikapitalistische Parolen wurden begeistert gerufen.

Selbstbewusst moderierten die Jugendlichen die Veranstaltung. Kompetente Redebeiträge, wie zu den regionalen Katastrophen in Australien, vertieften das Umweltbewusstsein. Sehr schade war, dass die Verbindung von Krieg in der Ukraine und der Klima- und Umweltkatastrophe etwas ausgeklammert wurde. Dagegen besteht genau darin derzeit die zentrale Frage.

Spannend war auch der Beitrag zum Greenwashing, wie hier die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lug und Trug mit unkontrollierbaren Labeln und ähnlichem betrogen werden. Die Konsequenz muss lauten: Aktiver Widerstand gegen die massenfeindliche und umweltzerstörerische Politik ist angesagt!

Umweltgewerkschaft, MLPD und der Jugendverband REBELL brachten sich selbstbewusst in die Bewegung ein – das Transparent „Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft“ stieß auf positive Resonanz. Die wichtigste Auseinandersetzung bezüglich des Umweltschutzes wie auch gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs war: Wer kann das stoppen und wie organisieren sich die Massen?