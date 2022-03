David gegen Goliath

Auf wichtige Aspekte wurde in den Kundgebungs-Redebeiträgen hingewiesen: Der Teilerfolg beim ersten Verfahren wurde gewürdigt, das den Polizeieinsatz am 3. Mai in der LEA Ellwangen als rechtswidrig beurteilte. Heftig kritisiert wurde die Entscheidung, die Räume in Flüchtlingscamps mit Gefängnissen zu vergleichen und ihnen die Schutzwürdigkeit abzusprechen. Menschenrechte müssen für alle gelten! Die Redner wiesen auch alle Spaltungsversuche zurück, wie sie in den unterschiedlichen Behandlungen von Flüchtlingen zum Ausdruck kommt, denn so, wie jetzt die Flüchtlinge mit ukrainischem Pass behandelt werden – Freizügigkeit, Arbeitserlaubnis, menschenwürdige Unterbringung - so müssten alle Flüchtlinge behandelt werden!

Gleich zu Anfang der Verhandlung wurde ein Teil des Revisionsbegehrens abgewiesen – nach Auffassung des Gerichts sei der Revisionsantrag hier nicht ausreichend auf alle Aspekte des Urteils eingegangen, gegen die Revision eingelegt wurde. Um die wichtige Frage der Schutzwürdigkeit von Flüchtlingsunterkünften trotzdem verhandeln zu können, verzichteten Alassa Mfouapon als Kläger und sein Anwalt auf diesen Teil der Revision.



Erneut waren Polizeibeamte als Zeugen geladen, die beim Einsatz zur Abschiebung am 20 Juni 2018 vor Ort waren. Doch während Alassa Mfouapons Erinnerung an diesen Tag „seit vier Jahren wie eingebrannt in meinem Gedächtnis ist“, und er mit einer klaren und schlüssigen Schilderung der Ereignisse aufwarten konnte, hatten alle drei Beamten auffallend gleichlautende Gedächtnislücken, während sie sich an anderer Stelle übereinstimmend präzise und detailliert zu erinnern vermochten. Ein Schelm, wer Böses denkt! Hatten sämtliche sechs Polizisten das Zimmer betreten? Seinen Mitbewohner im Zimmer kontrolliert und ihn danach befragt, wo sich Alassa aufhalte? Waren sie diesem später ungefragt in sein Zimmer gefolgt? Der Kläger konfrontierte die Polizisten mutig mit seinen Erinnerungen: „Haben Sie mich abgetastet? Haben Sie in meinen Schrank geschaut?“ Die Zeugen bestritten das vehement.

Das Urteil wurde noch nicht gesprochen, sondern wird schriftlich zugestellt werden. Als Erfolg kann aber voraussichtlich jetzt schon verbucht werden, dass das Gericht, wie schon einige Wochen zuvor, anlässlich einer Klage von Flüchtlingen gegen die Hausordnungen der LEAs, den schutzwürdigen Wohnungscharakter der Räume in Flüchtlingscamps anerkennen will.

Der Vergleich der Räume in Unterkünften mit Gefängniszellen weicht in der abschließenden Bewertung des Vorsitzenden dem Vergleich mit Krankenzimmern, für die es dann ein „Betretungsrecht“ gäbe. So wurde deutlich, wie „elastisch“ das bürgerliche Recht ist; man kann es schon so biegen, wie es den Herrschaften passt. Da wird dann plötzlich unterschieden, ob es sich um ein „Betreten“ oder ein „Durchsuchen“ handelt, oder auch, ob eine „Wohnung“ so klein ist, dass man von der Tür aus schon alles überblicken kann (erlaubt!) oder eine größere Liegenschaft, in die man hineingehen muss, um alles in Augenschein zu nehmen (nicht erlaubt).

Es könnte sich erneut bewahrheiten, was Anatole France einst treffend so formulierte: „Das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet den Reichen wie den Armen, unter den Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen.“