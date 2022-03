Gedenkstätte für deutsche Revolutionäre in Gelsenkirchen

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren

Eifrig sind unsere Bauarbeiter am Werk für die Aufstellung von sieben Gedenktafeln neben der Lenin-Statue an der Horster Mitte in Gelsenkirchen: Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Ernst Thälmann und Willi Dickhut. Allesamt herausragende Persönlichkeiten der revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland.

Von Parteigeschäftsführung der MLPD