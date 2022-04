Die Ideologie als Accessoire?

Eines seiner neusten Videos trägt den Titel "Kontrollieren Neonazis wirklich die Ukraine? | Faktencheck". Seinem Fazit, dass das nicht der Fall ist, es aber wohl ein Problem mit faschistischen Strukturen in der Ukraine gibt, kann ich soweit zustimmen. Er berichtet im Folgenden unter anderem vom faschistischen Asow-Regiment, der Rolle von Stephan Bandera und wie der aktuelle Außenminister der Ukraine an dessen Grab Blumen niederlegte. Diese Tatsachen werden in den meisten anderen bürgerlichen Medien [2] nämlich weitestgehend ausgeblendet.

Trotzdem nimmt Mirko Drotschmann in diesem Video keinen konsequenten antifaschistischen Standpunkt ein. Er verharmlost die ukrainischen Faschisten tendenziell sogar, wenn er sagt: "Die rechtsextreme Partei Swoboda hatte damals (2014) sogar für einige Zeit den Ministerpräsidenten gestellt. Und unter anderem auch eng mit Vitali Klitschko zusammengearbeitet, dem Bürgermeister der Stadt Kiew. Und genau dieser Vitali Klitschko hat was gesagt, was das Verhältnis vieler Ukrainerinnen und Ukrainern zu den Rechtsextremen damals und heute gut auf den Punkt bringt: ,Wir haben verschiedene Ideologien, zwei Dinge aber einen uns: Wir kämpfen gegen die heutigen Machthaber, und wir wollen europäische Werte in unserem Land'. Im Fußball würde man dazu sagen: ,In den Farben getrennt, in der Sache vereint'. Und genau das ist der Grund, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer heute auch wenig kritisch über Stephan Bandera denken."

An der Stelle stellt sich wirklich die Frage, was MrWissen2go für eine Vorstellung von Ideologien hat. Man wechselt nicht mal eben die Ideologie, wie Toni Kroos den Verein oder Shirin David die Handtasche. Die eigene Ideologie (Weltanschauung) ist schließlich bestimmend dafür, was und wie man etwas tut. Und die Weltanschauung der Faschisten und die Weltanschauung der Arbeiter sind nicht miteinander vereinbar – sie sind wie Feuer und Wasser. Die breiten Massen in der Ukraine wollen Frieden und leisten daher mutigen Widerstand gegen den Angriff der russischen Armee. Das faschistische Asow-Regiment hingegen ist nicht auf Frieden aus. Im Gegenteil, zeigen sie in diesem Krieg ihr menschenverachtendes Weltbild. Die Uno-Menschenrechtsorganisation OHCHR wirft dem Regiment mehrere Menschenrechtsverletzungen vor, darunter Vergewaltigung und Folter. [3]

Mit Faschisten gemeinsam für den Frieden kämpfen zu wollen ist so absurd, wie zu einem Anis Amri in den LKW zu steigen – weil man gerade dringend in die selbe Richtung muss. Mit seinem Statement kommt Mirco Drotschmann der faschistischen Querfront-Theorie gefährlich nahe [4]. Im dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ gibt es den Abschnitt „,Querfront‘ als verschleierte faschistische Ideologie“. Darin heißt es treffend: „Der Begriff (Querfront) suggeriert unzutreffend eine gemeinsame Front „quer“ über die unversöhnlichen weltanschaulichen und politischen Gegensätze von Faschismus und Marxismus-Leninismus. Tatsählich geht es um eine demagogische Integration von aus dem Zusammenhang gerissenen Versatzstücken ,linker‘ Positionen in faschistische oder faschistoide Bewegungen oder Argumentationen, um ihnen einen kapitalismuskritischen Anschein zu geben. Ihren Charakter ändert das nicht im Geringsten.“

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer leisten mutigen Widerstand und organisieren gegenseitige Hilfe. Aber die Faschisten vom Asow-Regiment sind nicht fortschrittlich, selbst wenn sie jetzt versuchen, sich diese Werte auch auf die Brust zu heften.

Verschafft euch selbst ein Bild!

Hier geht es zum ganzen Video

Hier geht es zum zitierten Buch

[1] https://nindo.de/charts/youtube/rankViews, 7.4.22, 9 Uhr

[2] Der Kanal „MrWissen2go“ gehört zum FUNK-Netzwerk, welches Teil von ARD und ZDF ist. Deswegen zähle ich ihn als Teil der bürgerlichen Medien

[3] https://politik.watson.de/international/deine%20fragen%20-%20unsere%20antworten/788008372-was-ist-das-umstrittene-asow-regiment-das-in-mariupol-kaempft

[4] Damit soll jetzt nicht gesagt werden, dass er selber ein Faschist ist oder gar dem rechten Spektrum zuzuordnen