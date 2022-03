Rezension: Ein Muss für jeden Gewerkschafter!

Rote Fahne News dokumentiert die Rezension eines IG-Metall-Vertrauensmanns aus Bremen.

Die Neuerscheinung "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" von Stefan Engel beschäftigt sich mit vielen Problemen, die in unserer täglichen Arbeit in Betrieb und IG-Metall von Bedeutung sind. Es ist das zweite Buch der vierteiligen Reihe "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise".

Bereits im ersten Band hat sich der Autor mit dem Antikommunismus auseinandergesetzt, der in einem Kapitalismus, der nur noch in Krisen existiert, die Arbeiter und die Massen vom revolutionären Weg abhalten soll. Auch im zweiten Band geht der Autor von den philosophischen Grundlagen des Marxismus-Leninismus aus und analysiert das Scheitern der wesentlichen opportunistischen Strömungen in der kommunistischen- und Arbeiterbewegung. Er zieht Schlussfolgerungen für die Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution. Das halte ich für richtig und unbedingt notwendig, weil wir Arbeiter Durchblick brauchen.

Oppertunismus, so zitiert er Lenin gleich zu Anfang, opfert „die beständigen und dauernden Interessen des Proletariats seinen Pseudo- und Augenblicksinteressen.“ (S. 7)

So wird im dritten Kapitel der Pragmatismus des Krisenmanagements in der COVID-19-Pandemie entlarvt, wo die oberste Maxime nicht die Bekämpfung der Pandemie sondern die Unterordnung unter die Profitinteressen der Monopolbourgeoisie ist. Die Kosten werden auf die Bevölkerung abgewälzt. Im vierten Kapitel wird das Ganze noch einmal vertieft mit der Analyse des Neopragmatismus als weltanschauliche Grundlage des bürgerlichen Krisenmanagements.