Spendensammlung für die Internationale Bergarbeiterkonferenz

Wir sammelten 47 Euro. Es ist besser, wenn sich die Bergarbeiter weltweit treffen, anstatt dass sich Länder gegenseitig bekriegen. Als Dankeschön haben wir Erfurter Martinshörnchen verschenkt. Wir haben sie selbst gebacken. Wir Rotfüchse aus Nürtingen wollen, dass viele Bergarbeiter nach Thüringen kommen können, auch solche aus armen Ländern. Die gesammelten Spenden geben wir der ICG (Internationalen Koordinierung der Bergarbeiterkonferenz), damit sie die Reisekosten bezahlen kann.

Die Bergarbeiter müssen sich weltweit zusammenschließen: Gegen schlechte Löhne, unsichere Arbeitsbedingungen und Zerstörung der Umwelt durch den Abbau von Bodenschätzen. Wir wollen nicht, dass Kinder ihre Väter in den Gruben verlieren, weil sie schlecht gesichert sind, wie in China oder in Polen. Wir wollen auch nicht, dass Kohle von dort bei uns billig gekauft wird, wenn die Bergarbeiter und ihre Familien dadurch ein schlechtes Leben haben.

Wir finden es toll, dass sich Bergarbeiter der ganzen Welt treffen. Das ist besser, als Krieg zwischen den Ländern zu machen.