Ergänzung zum Artikel über Finnland und die Sowjetunion

Zu Eurem Artikel über Finnland (mehr dazu hier) habe ich folgende Ergänzung: Die Gebiete, die von der finnischen Regierung gefordert wurden, waren Gebiete, die ursprünglich zu Russland gehörten, aber in der Situation der Schwäche nach dem Ersten Weltkrieg an Finnland abgetreten werden mussten. Die sowjetische Regierung verhandelte lange und bot reichlich gebietliche Entschädigung an anderer Stelle an. Aber der finnischen Regierung war das Bündnis mit Hitler wichtiger. Erst dann rückte die Rote Armee vor.