Frauen und Mädchen nehmen ihre Zukunft in die eigenen Hände!

In einer Zeit besonderer Herausforderungen an die Masse der Frauen wird die 3. Weltfrauenkonferenz 2022 in Tunis / Tunesien stattfinden. Weltweit entfaltet sich der Widerstand der Frauen und Mädchen gegen ihre doppelte Ausbeutung und besondere Unterdrückung, gegen internationale Rechtsentwicklung und die Entwicklung einer Umweltkatastrophe.

Die Konferenz beschäftigt sich mit der Zukunft der Jugend und setzt den Prozess der theoretischen Auseinandersetzung fort. Die Veranstaltung zur 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen findet am Donnerstag, 7. April, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule Oer-Erkenschwick statt. Um Anmeldung wird gebeten! Bei der Veranstaltung handelt es sich um Kurs 0713 der VHS. Er ist gebührenfrei. Anmeldungen unter Tel. 02368-987111 14 oder via E-Mail: vhs@vhs-oe.de.

Mit Bildern und kleinen Videos bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die ersten beiden Weltfrauenkonferenzen 2011 in Caracas / Venezuela sowie 2016 in Kathmandu / Nepal.

Aktuelle Informationen zur Vorbereitung der Konferenz in Tunesien.

Möglichkeiten zur Beteiligung hier in Deutschland.

Kontakt: Gabriele Beisenkamp, Tel. 02361 / 891382, E-Mail: courage-vest@t-online.de