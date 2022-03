Heilbronn: Begeistert wurden antikapitalistische Parolen gerufen

Selbstbewusst moderierten die Jugendlichen die Veranstaltung. Kompetente Redebeiträge wie zu den regionalen Katastrophen in Australien vertieften das Umweltbewusstsein. Sehr schade war, dass die Verbindung von Krieg in der Ukraine und der Klima- und Umweltkatastrophe etwas ausgeklammert wurde. Dagegen besteht genau darin derzeit die zentrale Frage. Spannend war auch der Beitrag zum Greenwashing, wie hier mit Lug und Trug die Verbraucher betrogen werden mit unkontrollierbaren Labeln und ähnlichem.

Die Konsequenz muss lauten – aktiver Widerstand gegen die massenfeindliche und umweltzerstörerische Politik ist angesagt. Umweltgewerkschaft, MLPD und REBELL brachten sich selbstbewusst in die Bewegung ein – das Transparent „Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft“ stieß auf positive Resonanz.

Die wichtigste Auseinandersetzung zum Umweltschutz wie gegen die Gefahr eines 3. Weltkriegs war, wer kann das stoppen und wie organisieren sich die Massen.