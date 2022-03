Internationalistische Liste/MLPD in NRW kandidiert mit Landesliste auf Listenplatz 13

Spitzenkandidatin auf Platz 1 der Landesliste mit insgesamt 19 Kandidatinnen und Kandidaten ist Gabi Fechtner, gelernte Werkzeugmechanikerin und seit 2017 Vorsitzende der MLPD.

Auf den Plätzen 2 bis 5 folgen:

Anna Vöhringer, Krankenschwester aus Bochum und Vorsitzende des Jugendverbands REBELL

Fritz Ullmann, Texter aus Radevormwald

Stefan Engel, Publizist und bis 2017 Vorsitzender der MLPD aus Gelsenkirchen

Peter Römmele, Stahlarbeiter aus Duisburg und Landesvorsitzender der MLPD Nordrhein-Westfalen.

Die gesamte Liste finden Sie / findet ihr hier.

Auffallend bei der hohen Zahl von 35 eingereichten Listen - von denen 29 zugelassen sind - ist, dass offen faschistische Kräfte erst gar nicht angetreten sind. Die antifaschistische Aufklärung der Internationalistischen Liste/MLPD wird sich auf die AfD als Wegbereiter des Faschismus und die Querdenker-Partei „Die Basis“ konzentrieren.

Mit der jetzt zugelassenen Landesliste der MLPD sowie den 29 aufgestellten Direktkandidaten und -kandidatinnen wird der Landesverband der MLPD in der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzung im Wahlkampf klare Kante gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Masse der Bevölkerung zeigen.

Dazu Peter Römmele, Landesvorsitzender der MLPD in NRW: „Wir werden vor allem unter den Arbeitern und unter der Jugend bewusstseinsbildende Arbeit machen – entsprechend unserem Motto: Rebellion gegen dieses krisengeschüttelte imperialistische System ist gerechtfertigt. Wir fokussieren unsere Kritik an der bisherigen Landesregierung und an den bürgerlichen Parteien auf die Zukunftsfragen der Jugend:

Gegen jede imperialistische Aggression – ob Russland oder EU/NATO/ USA: Hände weg von der Ukraine!

Stoppt die Aufrüstung und Militarisierung der Gesellschaft – internationale Solidarität, Kampf gegen die imperialistische Außen-, Sicherheits- und Flüchtlingspolitik!

Für Umwelt- und Gesundheitsschutz auf Kosten der Profite – rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft!

Stoppt die weitere Rechtsentwicklung – Erhalt und Ausbau demokratischer Rechte und Freiheiten!

Kampf gegen Arbeits- und Ausbildungsplatzkiller!

Für eine gründliche Schul- und Berufsausbildung auch unter Pandemiebedingungen!

Kampf dem Drogensumpf!

Für die Befreiung der Frau!

Gib Antikommunismus keine Chance! - Für den echten Sozialismus!“

Landesweit wird die Internationalistische Liste/MLPD am ersten Aprilwochenende unübersehbar mit ihren Wahlplakaten in die Öffentlichkeit treten. Am 23. April 2022 findet in Köln auf dem Wiener Platz die landesweite Auftaktkundgebung der Internationalistischen Liste/MLPD statt – mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landesliste und zahlreichen Direktkandidatinnen und -kandidaten. Wir freuen uns auf viele Jugendliche, auf Arbeiterdelegationen, die kämpferischen Frauen, die Umweltbewegten und Internationalisten aus dem ganzen Landesverband!