Internationalistischer Stand der ICOR-Organisation weckt Interesse

Wir von der UPML (Union prolétarienne marxiste-léniniste) nutzten diesen Tag, um die Erklärung der Europakoordinatoren der revolutionären Weltorganisation ICOR zu verteilen, und vor allem Jugendliche diskutieren mit uns. Wir stellten stolz die ICOR vor - was gibt es Notwendigeres in dieser internationalen Krise als eine revolutionäre Weltorganisation? Das hatte Anziehungskraft wie auch unsere Einladung zu Gesprächsrunden. Nicht wenige trugen sich in die Listen ein, um Informationen zu bekommen und den Kontakt zu halten oder lasen am Stand bzw. kauften Literatur. Auch unsere Lenin-Ansteckter und unsere roten Sterne waren ein Anziehungspunkt. Die nächste Aktivität von UPML und Freunden der ICOR: Die gemeinsame Vorbereitung des 1. Mai.