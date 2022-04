Israelische Armee tötet drei Palästinenser und überfällt Krankenhaus

Große Truppen der Besatzungsarmee, begleitet von Dutzenden von Militärfahrzeugen, stürmten das Flüchtlingslager in Jenin, während die Scharfschützen der Besatzer auf die Dächer kletterten. Die israelischen Besatzungstruppen umstellten eine Reihe von Wohnhäusern und forderten die Menschen über Lautsprecher auf, ihre Häuser zu verlassen. Die Besatzungstruppen sahen sich dabei mit der örtlichen Zivilbevölkerung und Widerstandskämpfern konfrontiert. Die israelische Armee verbietet Rettungskräften im Flüchtlingslager Jenins den Zugang zu den Verletzten. Das ist eine gängige Praxis der israelischen Armee, ihre Opfer verbluten zu lassen.

Auch das Krankenhaus wurde mit Gaskanistern beschossen, was das Personal nach Angaben des Gesundheitsministeriums dazu zwang, einige Patienten in andere Abteilungen des Krankenhauses zu verlegen, darunter auch Baby-Inkubatoren. Ein anderer Vorfall ereignete sich im Süden. Nach Angaben israelischer Medien erschossen israelische Militärs einen palästinensischen Jugendlichen in einem Bus für Siedler in der Nähe der völkerrechtswidrigen Siedlung “Neve Daniel”. Der palästinensische Jugendliche hätte sich nicht in dem Bus befinden dürfen. Der Bus war "for settlers only", nur für Siedler. Ein typisches Merkmal der Apartheidspolitik des israelischen Staats gegenüber den Palästinensern.