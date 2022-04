Kohlemine in Serbien teilweise eingestürzt - Acht Bergleute kommen ums Leben

Anfang des Monats geriet das Atomkraftwerk Saporoshje in der Ukraine in die Schlagzeilen, als es dort zu einem Artilleriegefecht zwischen russischen und ukrainischen Armee-Einheiten kam. Jetzt mehren sich im Internet die Berichte, wie dort hochradioaktiver Atommüll gelagert wird: Nämlich im Freien. So erklärte Patricia Lorenz, die Atom-Sprecherin von Friends of the Earth, gegenüber dem Guardian: „Mit einem Krieg in der Nähe ist es unmöglich, diese Behälter mit Brennstäben im Freien zu lagern, geschützt nur durch einen Zaun mit einem Gittertor und ein paar Sicherheitsleuten, die zum Schutz patrouillieren. In Deutschland weiß man nichts davon, dass terrorsichere Behälter mit Dach und verstärkten Hüllen bestellt worden wären“. Welche Auswirkung einschlagender Beschuss – egal von welcher Seite - in dieses Lager hätte, kann man sich an fünf Fingern abzählen.