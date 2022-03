Göttingen

Kollegen bei Bosch / Gotion: Kampf um Lohnnachschlag ist nötig, aber ...

Wir machen in Göttingen zweiwöchentlich Einsätze bei Bosch. Im letzten Jahr wurde das dortige Bosch-Werk mit Wirkung zum 1. April an den weltweit achtgrößten Hersteller für Elektroauto–Lithium-Ionen-Batterien, Gotion High Tech, verkauft. Der VW-Konzern ist mit einem Anteil von 26,5 Prozent der größte Einzelaktionär von Gotion. Bei den letzten beiden Einsätzen haben wir die 4. Erklärung des Zentralkomitees der MLPD in Verbindung mit der Broschüre "Inflationsarmee" unter dem Motto: „Wir zahlen nicht für euren Krieg – Lohnnachschlag jetzt“, verteilt.

Korrespondenz