Griechenland

Larko-Arbeiter kämpfen weiter

Larko ist der größte europäische Nickelproduzent, 90 Prozent des Nickelvorkommens der EU liegen in Griechenland. Das Unternehmen verfügt über vier große Bergwerke und ein Hüttenwerk in Larymna gegenüber der Insel Euböa. Es gehört zu 55 Prozent dem griechischen Staat. Am Abend des 28. März um 22 Uhr wenden sich die Larko-Arbeiter aus Griechenland an die Öffentlichkeit:

Von Iordanis Georgiou