Larko-Frauenkomitee: „Wir werden verhindern, dass Larko schließt“

Drei Generationen von Menschen: Kinder, Eltern, Großeltern, die in der Siedlung von Larko und in Larymna geboren wurden, gelebt haben und aufgewachsen sind, trafen sich im Park „Malerdou“, wo sie zusammen lernten, gestalteten und Spaß hatten. So gaben sie auf ihre eigene Art und Weise eine Botschaft der Solidarität und Unterstützung für den großen Kampf der Arbeiter von Larko gegen die Spaltungspläne der Regierung, gegen die Entlassungen, gegen die Verdrängung und die Säuberung ihrer Dörfer, an die Arbeiter.

Das Larko-Frauenkomitee für den Kampf schreibt: „So wollen wir unseren Ort, die Frauen von Larymna, lebendig halten – mit den Stimmen und Farben der Kinder. Wir werden diesen Ort nicht verkümmern lassen. Wir sind stark und wir werden verhindern das Larko geschlossen wird! Das sind wir unseren Kindern schuldig. Die Frauen von Larko treten in dieser kritischen Phase in den Kampf ein und senden eine Botschafter der Einigkeit und Entschlossenheit.“

Die Frauen machen in ihrem Bericht deutlich, dass der Kampf geführt wird, um das Potenzial der Belegschaft von Larko ans Tageslicht zu bringen. Er wird geführt, damit diese Belegschaft zum Wohle der Bevölkerung des Landes wachsen und arbeiten kann. Er wird nicht für die Gewinne einiger weniger geführt. Es ist ein Kampf gegen die Pläne, hunderte von Arbeitern und ihre Familien entweder in die Arbeitslosigkeit oder die Halbsklaverei zu führen. Er wird auch dagegen geführt, dass die ganzen Regionen, in denen Larko tätig ist, ausgelöscht werden.

Die Beteiligung an der Bildungsveranstaltung für Kinder war groß. Der Park, der direkt gegenüber der Larko-Fabrik liegt, war mit vielen Kindern gefüllt, die mit ihren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zu der Veranstaltung kamen.

Die Kinder saßen auf dem Boden und bildeten einen großen Kreis, wobei der Schornstein des Larko-Werks imposant vor ihnen stand. Mit Interesse verfolgten sie den Produktionsprozess in der Fabrik, vom Rohstoff bis zum Endprodukt.

Die anschließende Diskussion entwickelte sich zu einem netten Wissensspiel, bei dem die Kinder Fragen stellten und - aus den Erfahrungen in ihrem eigenen Alltag – ihre eigenen Antworten über die Nützlichkeit von Nickel gaben.

Dann zogen sich die Kinder Handschuhe an und machten sich an die Arbeit: Einige gestalteten verschiedene Projekte mit bunter Knete. Wieder andere griffen zum Pinsel und malten. Die älteren Kinder gestaltet mit Farbe und Erde, die sie selbst mitgebracht hatten, ihre eigenen Banner auf einem großen Karton. Auf das Transparent malten sie den Schornstein von Larko, die Fabrik, die Arbeiter, ihre Häuser, ihre Freunde und ihre Palmen. Sie schrieben auch die Slogans: „Hände weg von Larko!“ und: „Larko gehört den Arbeitern!“ Auf das Transparent. Der von ihnen gebastelte Regenbogen symbolisiert die Hoffnung für die Arbeiter und ihre Kinder.

Am Ende wurde den Kindern eine mit Erde (Laterit) und Elektroofenschlacke (Nebenprodukt) gefüllte Erinnerungsflasche überreicht, die außen mit einer Ferronickel-Legierung (Endprodukt) verschnürt war. Diese Flaschen wurden vom Larko-Frauenkomitee für den Kampf hergestellt. Die Erde (Erz), die den Rohstoff darstellt, wurde in der Flasche von der Schlacke getrennt, wodurch der Herstellungsprozess des Endprodukts veranschaulicht wurde.