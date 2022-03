Lenin und Stalin haben die Unabhängigkeit der Ukraine gefördert

Sehr geehrte Redaktion, ich weiß nicht, was den von mir geschätzten Herrn Plassmann zu der Karikatur am 24. März bewegt hat, in der er Putin als eine Metamorphose Stalins darstellt.

Die Sowjetunion hatte unter Führung Stalins den entscheidenden Anteil am Sieg über den Hitler-Faschismus. Putin führt einen imperialistischen Krieg gegen die Ukraine, wie einst Hitler. Putin ist ein ausgemachter Antikommunist, wie einst Hitler. Putin belehrte erst kürzlich den Antikommunisten Selenskyj, er solle sich bei der sogenannten „Entkommunisierung“ (was die Auslöschung jedes positiven Gedankens und Gedenkens an die Errungenschaften des Sozialismus meint) lieber ein Beispiel an Russland nehmen, statt ihn zu kritisieren.

In seiner Rede am 21.Februar - kurz vor dem Überfall auf die Ukraine - beklagte sich Putin bitter, dass Lenin und Stalin schuld seien, dass er jetzt Krieg führen müsse, weil sie die Unabhängigkeit der Ukraine schon kurz nach der Oktoberrevolution gefördert haben. Der Versuch, durch die zeichnerische Konstruktion eines „Stutin“ ausgerechnet diesen Krieg zum Anlass zu nehmen, den Sozialismus zu diskreditieren, ist billiger, geschichtsvergessener Antikommunismus, der von den wahren Ursachen dieses Krieges ablenkt.

Mit freundlichen Grüßen