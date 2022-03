Liste der Veranstaltungen im April und Mai 2022 fest im Schwerpunkt verlinkt

In den nächsten Wochen führt die MLPD zahlreiche Veranstaltungen zu Stefan Engels Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" durch. Optimal geeignet, um sich in der weltanschaulichen Auseinandersetzung immer mehr Kompetenzen zu erwerben und für die bewusstseinsbildende Arbeit. Menschen, die auf die MLPD und den REBELL stoßen im Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD in Nordrhein-Westfalen, im aktiven Widerstand gegen die Gefahr eines 3. Weltkriegs, in Betrieb und Gewerkschaft, in den Widerstandskomitees des REBELL, beim Training für die Spiele ohne Grenzen haben hier Gelegenheit, den REVOLUTIONÄREN WEG kennenzulernen und mit uns zu diskutieren. Die Liste der Veranstaltungen steht im Schwerpunkt zum Buch (auf der Startseite runterscrollen) als fester Link zur Verfügung und wird dort fortlaufend ergänzt. Meldet gerne weitere Termine!