Regionaler Protesttag gegen die unverantwortliche Auskiesung am Niederrhein

Mit uns ist kein Kies zu machen! #DasPinkeKreuz

Am Sonntag, den 20. März, demonstrierten Tausende Menschen an neun verschiedenen Orten am Niederrhein gegen den Regionalplan des RVR (Rhein-Ruhr-Verbands) gegen die Auskiesungspläne in dieser Region. Der Regionalplan sieht vor, ganz im Sinne der deutschen Kiesindustrie, vor den Toren Neukirchen-Vluyns eine Fläche von 180 ha bzw. 252 Fußballfeldern zur Auskiesung freizugegeben. Und das ist nur ein Teil der Pläne in der Region.

