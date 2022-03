Am Samstag demonstrierten 500 Menschen durch Johannesburg unter dem Banner von Kopanang Africa Against Xenphobia (KAAX) und forderten ein Ende der Übergriffe und Hetze gegen Einwanderer und Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern. Die Demo sollte bereits am 21. März stattfinden, sie war jedoch von den Behörden verboten worden, nachdem es Aufrufe von Anti-Einwanderer-Organisationen dagegen gegeben hatte. Jetzt hob ein Gericht das Verbot auf. Hintergrund ist, dass in Südafrika Übergriffe und Hetze gegen Einwanderer deutlich zugenommen haben. KAAX forderte die Arbeiterklasse auf, sich angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen nicht spalten zu lassen.