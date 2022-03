Offizielle Inflationsrate steigt auf 7,3 Prozent

Die festgenommene Ärztin Dr. Naty Castro wurde am 19. Februar in das Polizeihauptquartier in Bayugan in Agusan del Sur überführt. Am 21. Februar führten Ärztinnen, Ärzte, Gesundheitsbeschäftigte und Kolleginnen wie auch Kollegen von ihr eine Protestaktion in der Universität von Manila durch, wo sie ihre Freilassung forderten. Als Exekutiv-Direktorin des Community-Based Health Program in Butuan, Agusan Norte, leistete Dr. Naty lebenswichtige Gesundheitsdienste für weit entfernte Gemeinden und bildete Tausende von freiwilligen Gesundheitshelferinnen wie auch -helfer aus. Dr. R. Panugas, Generalsekretärin von Health Action for Human Rights äußerte, dass es in den Philippinen eine Reihe von Verhaftungen und Morden und Red-Tagging (Jemand wird durch das Duterte-Regime und seinen "Sicherheitsapparat" öffentlich als Kommunist gebrandmarkt und dann entweder inhaftiert oder gleich zum Abschuss freigegeben, Anm. d. red.) an Ärztinnen, Ärzten und medizinischem Personal gebe.