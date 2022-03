Ungarn

Orban und die deutschen Automonopole

Gerne umgeben sich Politiker von EU und BRD mit der Aura der Besorgnis um den Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, wo am Sonntag Parlamentswahlen stattfinden. Auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Budapest 2018 sagte Orban: "Die Deutschen und auch die anderen Mitgliedstaaten verdienen schön an uns, es lohnt sich weder für sie noch für uns, sich zu beklagen."

Korrespondenz aus Ingolstadt