Protest bei brasilianischem Bergbau-Übermonopol Vale gegen Arbeitsplatzvernichtung

Aber auch gegen viele Arbeitsunfälle oder Corona-Infektionen. Die Torblockade dauerte drei Stunden. Dabei wurden hunderte Flugblätter der Gewerkschaft an Kollegen verteilt. Tausende wurden schon entlassen. Vale belügt die Öffentlichkeit dabei und sagt, es wäre nötig, weil der Konzern "Kosten reduzieren muss". Obwohl alleine 2021 das Übermonopol 20 Mrd. US$ Profit machte! Der Vorstandschef Eduardo Bartolomeo besuchte dieses Werk und die Protestierenden riefen ihm zu: "Lügner, Lügner!". Der Kampf der Kollegen geht weiter auch in den nächsten Wochen, in denen der Wahlkampf für das Parlament Fahrt aufnimmt!

Die Kollege wissen, dass sie sich mit dem größten und einflussreichsten Monopol in Brasilien anlegen. Wagner Xavier, Vorstand der Gewerkschaft sagte: "Wir werden nicht aufgeben, diese Arbeitsplatzvernichtung und die Probleme bei der Gesundheit anzugreifen. Nur 80% des Inflationsausgleichs wurde bei der letzten Tarifrunde gezahlt. Bei schon 15 bis 20 Mio Arbeitslosen in Brasilien ist das ein No-Go! Die Familien brauchen nach der Pandemie jeden Real! Noch immer hat VALE Milliarden Schulden beim Staat und den Sozialkassen, wegen der Umweltverbrechen wie in Brumadinho 2019. Eines der größten in Brasilien. Dabei starben über 270 Personen (darunter Kollegen; auch Überlebende müssen um ihre Entschädigung kämpfen). VALE lügt und entlässt! ... Wir müssen landesweit - über Gewerkschaftsgrenzen hinweg - zusammen als Arbeiter kämpfen"!

Die Gewerkschaft hat auch beim brasilianischen Bundesarbeitsgericht Strafantrag gegen VALE gestellt. Die Kollegen müssen einen gemeinsamen solidarischen Kampf der Bergbau-, Eisenbahner-Kollegen oder der Kolleginnen und Kollegen der vielen Fremdfirmen organisieren.