Rückkehr des Imperialismus?

Danach gehörte der Imperialismus einer schon längst vergangenen Zeit an, und wir konnten in der Vergangenheit ohne Krieg, Kriegsbedrohung und im Frieden leben. Die Wirklichkeit spricht aber eine andere Sprache. "Der Imperialismus ist die Epoche der fortschreitenden Unterdrückung der Nationen der ganzen Welt durch eine Handvoll Großmächte", schrieb Lenin 1915. Das soll vergangenen Zeiten engehören? Mitnichten!

Kaum war der II. Weltkrieg 1945 beendet und die Menschen waren noch damit beschäftigt, die Trümmer zu beseitigen, begann schon wieder das Wettrüsten der USA und der damals noch untergeordneten BRD gegenüber der sozialistischen Sowjetunion. So erklärte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer in seiner Rede am 10. Februar 1952 in Stuttgart laut „Manchester Guardian“ (11.2.52): „Der beste Weg, den deutschen Osten wiederzuerlangen, ist die Wiederbewaffnung Deutschlands innerhalb der Europa-Armee.“ Und weiter definierte Adenauers Staatssekretär Hallstein den Begriff der „Rückgewinnung der Ostgebiete“ auf einer Pressekonferenz in Washington am 13. März 1952 als „den Zusammenschluss aller Teile des Kontinents bis zum Ural als Endziel bei der Vereinigung Europas“.