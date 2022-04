Gera: Schluss mit dem Krieg in der Ukraine - Gemeinsam gegen die Gefahr eines 3. Weltkriegs!

Angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine, hat das Friedensbündnis Gera beschlossen, den traditionellen Ostermarsch dieses Jahr wieder als Demonstration zu organisieren. Wir rufen jeden friedliebenden Menschen in Gera, insbesondere die Jugend, dazu auf, sich auf einer überparteilichen Basis aktiv an der Vorbereitung und Organisierung des Ostermarsches zu beteiligen. Wir werden diesen in den nächsten zwei Wochen in Gera und Umgebung mit einer Plakataktion breit bekannt machen.

Das Friedensbündnis verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine und den Krieg, der gegen die Bevölkerung geführt wird. Wir sind solidarisch mit den Opfern der Aggression und mit den mutigen Menschen, die weltweit gegen diesen Krieg und für den Frieden auf die Straße gehen. Wir lehnen die provokative Ausweitung der NATO mit forcierter Stationierung von Truppen und Angriffswaffen an der Grenze Russlands ab. Es droht die Gefahr der Eskalation zum Aufeinandertreffen der Großmächte, was schnell zu einem Weltkrieg führen kann. Die nuklearen Arsenale können die Menschheit mehrfach auslöschen.

Abzug der russischen Truppen – Keine Nato in die Ukraine!

Für das Verbot und die Vernichtung aller ABC-Waffen – weltweit!

Der ohne jede gesellschaftliche Debatte gefasste Beschluss der Ampel-Koalition über ein „ Sondervermögen“ in Höhe von 100 Milliarden € für die Bundeswehr ist der Startschuss für eine forcierte Aufrüstung in jahrzehntelang nicht gekanntem Ausmaß. Rüstung und Krieg gehen auf Kosten der Bevölkerung und von sozialen Errungenschaften. Schon jetzt ist die offizielle Inflation auf über 7 Prozent gestiegen.

Wir sagen nein – nicht in unserem Namen!

Keine 100 Mrd.€ für die Aufrüstung und Kriegsvorbereitung - sondern für Soziales und Umweltschutz!

Treffpunkt und Beginn der Kundgebung und Demonstration ist Ostersamstag, den 16.4.2022 um 10:00 Uhr auf der Eventfläche des KuK / Bachgasse

Kontakt mit dem Friedensbündnis Gera: friedensbuendnis.gera@gmx.de