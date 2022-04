Solidarität mit Christian Kowoll bei OPEL Bochum!

Lieber Kollege und Mitkämpfer Christian, auf unserer heutigen Mitgliederversammlung haben wir den erneuten Angriff auf dich in Form einer fristlosen, außerordentlichen Kündigung durch OPEL in Bochum diskutiert. Es ist ganz offensichtlich, dass deine offensive und kämpferische Haltung abgestraft werden soll, gerade auch im Vorfeld der Betriebsratswahl. Um so erfreulicher ist es, dass kämpferische IG-Metall Betriebsräte, die dich stets unterstützt haben, inzwischen bei eurer Persönlichkeitswahl wieder in den Betriebsrat gewählt wurden und dich sicher weiter unterstützen. Wir erklären uns vollkommen mit dir solidarisch und fordern die Werkleitung von OPEL Bochum auf, die Kündigung sofort zurückzunehmen. Wir wünschen dir viel Kraft und Durchhaltevermögen – sie dürfen mit ihrer Einschüchterung und ihren Unterdrückungsversuchen nicht durchkommen.

Deine erneute versuchte Unterdrückung - nach bereits sechs Abmahnungen, von denen fünf vom Arbeitsgericht für unwirksam erklärt wurden - werden wir unter Automobilarbeitern und ihren Familien weiter bekannt machen.