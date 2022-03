Flüchtlinge / Justiz

Video, Rede und Leserbrief zum Prozess von Alassa Mfouapon sind online

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International hat auf seinem youtube-Kanal ein Video von der Solidaritätskundgebung veröffentlicht, die im Vorfeld des Prozesses des Flüchtlingsleaders und Freundeskreissprechers Alassa Mfouapon gegen das Land Baden-Württemberg am 28. März vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim stattfand.