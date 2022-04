Politische Gefangene in der Türkei

Volksrat der Suryoye in Europa im Solidaritätshungerstreik

Am 27. März wurden in vielen Ländern solidarische Hungerstreiks durchgeführt, um im Kampf für Gerechtigkeit für die politischen Gefangenen in der Türkei, Sibel Balaç und Gökhan Yıldırım, die „fast 100 Tage lang das Todesfasten fortsetzen“, wie ihre Freunde schreiben, vereint zu sein.

Korrespondenz