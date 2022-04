Das Gericht hat am gestrigen 31. März den Antrag der griechischen Regierung, die Entscheidung des Gerichts bezüglich Larco zu widerrufen,¹ abgelehnt. Auch diese Schlacht haben wir gewonnen. Die Regierung hat die Arbeiter fortdauernd erpresst. Öffentlich sagte sie, dass das Vorgehen und die „destruktive Haltung der Beschäftigten von Larco dazu führt, dass die Investoren das Interesse verlieren.“ Und sie sagte weiter, dass, wenn Larco in Konkurs geht, die Arbeiter ihre Abfindung verlieren werden. Diese Erpressung funktioniert aber nicht.

Es ist ein harter Krieg, ein harter Feind und wir haben einen langen Weg und einen langen Kampf vor uns. Dieser Kampf geht weiter. Die nächste Etappe ist die Teilnahme am panhellenischen Streik am 6. April. Ein Bestandteil davon ist der Erfolg der Streikkundgebung, die am gleichen Tag, um 13 Uhr vor dem Werkstor in Larymna stattfinden wird. Wir werden unsere Arbeitsplätze und Wohnungen nicht verlassen!

Viel Glück für uns alle.