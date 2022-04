Zum Artikel über das kurdische Neujahrsfest Newroz

Seit 10 Tagen streiken in Angola die Mehrzahl der 5.600 Ärzte, die im Land praktizieren. Sie verlangen bessere Arbeitsbedingungen. Direkter Anlass für den Streik war der Tod von 20 Kindern in einer Kinderklinik in Luanda an einem Tag, weil es an Medikamenten und Ausrüstung mangelte. Gestern erklärte die Regierung, die Ärzte würden nicht mehr bezahlt. Laut der Weltbank gibt es in Angola weniger Ärzte pro Kopf der Bevölkerung als in Afghanistan oder Haiti. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Angola ist ein Land mit reichen Bodenschätzen.