Abwarten, bis es zu spät ist?

Vallourec (ebenfalls von Verlagerung / Schließung bedrohter Automobilzulieferer in Mülheim an der Ruhr, Anm. d. Red.) kann die Produktion keineswegs von heute auf morgen nach Brasilien verlagern. So lange man uns noch braucht, sitzen wir am längeren Hebel. Es gibt keinen Grund, in der Hoffnung auf einen wohltätigen Käufer abzuwarten, bis die Bude zugemacht wird und es für einen Kampf zu spät ist.

Ergreifen wir deshalb die Initiative! Streik für den Erhalt aller Arbeitsplätze – das sind wir uns allen und nicht zuletzt der Zukunft der Jugend schuldig!