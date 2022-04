Weltklimarat schlägt Alarm und zieht zugleich unzureichende und falsche Konsequenzen

Potenziell ließen sich rund 1000 Gigatonnen CO₂ in der Erde speichern. Es ist in der Tat eine dubiose Vorstellung, man könne das CO 2 in diesen Mengen für lange Zeit in unterirdische Hohlräume verpressen – ohne die Gefahr eines massiven Gasausbruches bei Gesteinsverschiebungen oder Erdbeben. Auch wird so das Schlupfloch geschaffen für weitere „positive“ Emissionen, die dann zusammen mit den „negativen“ als „Klimaneutralität“ verkauft werden. Nein, massive Aufforstungsprogramme, Rettung der Meere, die bisher noch den Löwenanteil des CO 2 aufgenommen haben, sofortige Rückführung der Massentierhaltung und rascher Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft mit regionaler Ausrichtung sind hier geboten.

Der IPCC ignoriert völlig den mit dem imperialistischen Krieg in der Ukraine einhergehenden Rollback in der Umweltpolitik, der auch mit massiven Umwelt- und Klimaschäden einhergeht wie z.B. in Brand geschossene Treibstofflager. Stefan Engel schreibt im Buch „Katastrophenalarm! ... “ auf S. 264: „Vor der Umweltbewegung in Deutschland und der internationalen Umweltbewegung, aber auch vor der Arbeiterbewegung und den Revolutionären der Welt liegt ein bedeutender Selbstveränderungs- und Erneuerungsprozess. Anders werden sie den Herausforderungen des Kampfs gegen den beschleunigten Übergang in die globale Umweltkatastrophe nicht gerecht werden.“

In der heutigen tiefgehenden Veränderung der Weltlage erfordert dies von der internationalen Umweltbewegung, dass sie sich in eine weltweite antiimperialistische Front zur Verhinderung eines dritten Weltkrieges einbringt und der gemeinsame Kampf in allen Überlebensfragen der Menschheit organisiert wird. „Kriminell“ aus der Sicht der Zukunft der Jugend ist nämlich das ganze imperialistische Weltsystem, das revolutionär und dringlich überwunden werden muss!

