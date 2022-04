Dicke Krise der Ampel-Koalition

Obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) öffentlich für eine Impfpflicht geworben hatten, kam es nur zu einem dürftigen Kompromissvorschlag: Nämlich der Impfpflicht für über 60-Jährige. Dieser fiel heute genauso krachend durch, wie auch die Gesetzesvorlage der CDU, für den offensichtlich auch Mitglieder der FDP, die bekanntlich in der Regierung sitzt, gestimmt hatten.

Es stellt sich mehr und mehr die Frage, ob hinter dieser Entwicklung nicht eine Systematik steckt: Nämlich die, die Impfpflicht mit Absicht an die Wand zu fahren.

Zur heutigen Entwicklung erklärte Günter Wagner, Allgemeinmediziner aus Gelsenkirchen: „Das ist eine Katastrophe! Das ist ein Desaster! Impfung ist nach wie vor das beste Mittel um schwere Verläufe zu mildern. Und eine allgemeine Impfpflicht wäre gesellschaftlich ein wichtiger Schutz vor Corona-Infektionen. Was da heute passiert ist, wird bewirken, dass Menschen die der Impfung bisher skeptisch gegenüberstanden, nicht nur nicht überzeugt werden, sondern dass sie in ihren Zweifeln bestärkt werden. Außerdem ist zu befürchten, dass die „Querdenker“ mit ihrer metaphysischen Sichtweise nach dem heutigen Tag Oberwasser bekommen werden. Als Hausarzt kann ich das, was da heute im Bundestag passiert ist, nicht gutheißen. Die Ampel-Koalition fährt den Gesundheitsschutz der Massen gegen die Wand.

Das wird dazu führen dass, wann auch immer, mehr und mehr Leute erkranken werden. Das wird dazu führen, dass es mehr Menschen mit Post-Corona bzw. Long Covid geben wird. Und das wird dazu führen dass, leider, auch wieder mehr Menschen sterben werden, die nicht hätten sterben müssen. Das alles wird die Folge dieser Entwicklung sein.“

Die MLPD fordert nach wie vor die generelle Impfpflicht, in Verbindung mit der Forderung nach verbesserten Impfstoffen, mit der Forderung nach einem Impfungsregister und der Freigabe der Impfstoff-Patente!