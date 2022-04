Beitrag eines Genossen der ICOR-Organisation KSRD in der Ukraine

Die Lage in Kiew bleibt schwierig. Jeden Tag gibt es Beschuss, aber einige Geschäfte und Apotheken sind noch in Betrieb. Selbst jetzt schreibe ich unter dem Krach fliegender Raketen, die von der Luftabwehr abgeschossen werden - laute Explosionen am Himmel, und dann fallen Trümmer, manchmal auf Wohnhäuser. In den Satellitenstädten von Kiew gibt es viele Opfer und Zerstörungen.