Ein Beispiel dafür, für welche Werte und Freiheiten auch die neue Bundesregierung steht

In mehreren Städten in Italien gab es am Wochenende Proteste gegen den Krieg in der Ukraine und gegen den Aufrüstungskurs der NATO. In Verona demonstrierten Tausende: "Italien raus aus der NATO und dem Krieg" vor einer Militärkaserne der NATO. In Genua gingen Tausende unter der Losung: "Marsch für den Frieden, gegen Waffen" gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, aber auch in den Jemen-Krieg auf die Straße. Zu dem Protest hatte ein Bündnis von antikapitalistischen und pazifistischen Organisationen aufgerufen, darunter auch Pax Christi und die Antimafiaorganisation Libera.