Quarantänepflicht in der Corona-Pandemie

Ein paar Fragen an die Pressesprecherin der Landesregierung Niedersachsen…

Am 5. April äußerte sich die Pressesprecherin der Landesregierung Niedersachsen, Frau Anke Pörksen im „NDR“ so: „Das Signal der Landesregierung soll nicht sein: Keine Quarantäne mehr ab Mai, sondern übernehmt bitte die Verantwortung selber, redet auch mit Eurem Arbeitgeber, guckt Euch genau an, in welchen Zusammenhängen da gearbeitet wird …“ Dazu schrieb ihr ein Korrespondent aus Hannover:

Korrespondenz aus Hannover