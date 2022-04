Ein Highlight im Programm

In bedeutenden Streiks und Kämpfen entstanden Lieder, Parolen, Gedichte und Theaterszenen. In vielen Städten gab es Bands, Songgruppen und vieles mehr. Auch heute und natürlich in Zukunft bringt unser Kampf für eine befreite Welt eine proletarische Kultur hervor.

Im Kampf gegen die rassistische Flüchtlingspolitik der letzten Regierungen entstanden der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität und mehrere Lieder gegen Abschiebung. Gerade erst hat der Jugendverband REBELL ein Lied geschrieben, warum der Mitbegründer der MLPD, Willi Dickhut, für sie ein Vorbild ist. (Neugierig? Dann kommt zum Festakt am 8. Mai in Gelsenkirchen!)

Lieder gegen die akute Weltkriegsgefahr werden gebraucht. All das wollen wir bei 40 Jahre MLPD auf die Kulturbühne holen. Das gesamte Fest geht von Freitag, den 26. bis zum Sonntag den 28. August 2022 und findet rund um die Horster-Mitte in Gelsenkirchen statt.

Die Kulturbühne startet Samstag und Sonntag, jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr. Für ein möglichst abwechslungsreiches Programm planen wir mit Kurzauftritten von fünf bis maximal 30 Minuten. Bewerbungen an oeffentlichkeit@mlpd.de!

Hier gibt es den Flyer zu 40 Jahre MLPD